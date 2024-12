Joan-Enric Vives assisteix a la reobertura de Notre-Dame a París

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Arquebisbe d’Urgell i Copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, va assistir ahir a l’acte de reinauguració de Notre Dame a París després de les obres de restauració per l'incendi, segons informa el bisbat d'Urgell. La catedral-basílica va reobrir i va renovar la seva missió com a lloc de culte i el seu paper d’indret històric de França i d’Europa, cinc anys després de patir un gravíssim incendi, indiquen en un comunicat.

Vives va estar present a l’acte litúrgic i a la nit es va desplaçar al Palau de l’Elisi on va tenir lloc un sopar ofert pel president de la República francesa i Copríncep francès, Emmanuel Macron, i la seva esposa als Caps d’Estat convidats. Vives va poder saludar el Copríncep francès i intercanviar unes paraules reiterant-li la invitació de venir a Andorra., exposen des del bisbat.

Joan-Enric Vives i Emmanuel Macron ahir a ParísBisbat d'Urgell

Joan Enric Vives va estar acompanyat a l’acte per Josep. M. Mauri, vicari General d’Urgell, i pel secretari general i cap de Gabinet David Codina. Van ser acollits a la seva arribada al temple pel primer ministre Michel Barnier i el ministre d’Exteriors Jean-Noël Barrot i el rector de Notre Dame Olivier Ribadeau, detalla el comunicat.

L’acte a Notre Dame va ser conduït per Laurent Ulrich, arquebisbe de París, i ha aplegat caps d’estat i presidents de govern d’arreu del món, mecenes, representants de totes les parròquies de París, membres del Capítol Catedral i clergues parisencs així com els treballadors, bombers i empresaris que han dut a terme la “resurrecció” de la Catedral gòtica. Ulrich va començar amb l’obertura de les portes de la Catedral: va trucar a la porta amb el seu bàcul i els fidels van respondre amb el cant del Salm 121, amb el qual les portes es van obrir, i després va arribar Macron i la seva dona. Macron va agrair la tasca dels bombers i cossos de seguretat, i la tasca de tots els professionals i artesans que han participat al llarg de cinc anys en la recuperació del simbòlic temple.

Vives participarà avui en la primera missa dins de la Catedral restaurada, en la qual es consagrarà l’altar major. L’acte comptarà amb altres 170 bisbes del món, els sacerdots de París, els Caps d’estat i els fidels que participaran en aquest moment històric.