Andorra tindrà aquest hivern prop de 5.000 treballadors argentins

La instal·lació dels temporers argentins al Principat està sent tranquil·la, controlada, sense el desgavell viscut en anys anteriors. No s’han detectat, per ara, grans alteracions o situacions de màxima complexitat durant el període de pretemporada. Ho confirmava aquesta setmana Marcelo Ponce, president de l’associació Argentinos en Andorra. “Estem veient una progressió normal respecte de les dades d’arribada de treballadors temporers de fa un mes. La sensació és bona”, va assenyalar el president de l’associació, que va destacar “el bon resultat de la campanya de pedagogia i conscienciació que s’ha fet per arribar a Andorra amb allotjament i feina garantits, o almenys amb entrevistes ja pactades”. “De moment, tota aquesta feina està sortint bé. Cal dir, però, que encara és una tasca una mica desconeguda entre la població”, va afegir.

Pel que fa a la xifra actual d’argentins instal·lats al país, “hem superat els 4.000”, va apuntar Ponce. “Estaríem parlant d’uns 4.500, amb una previsió d’arribar als 5.000 aviat”. En aquest càlcul s’inclouen els argentins amb tota mena de permisos: des dels que s’han instal·lat al país amb la quota anual de residència i treball als de llarga durada o els que arriben per a una estada limitada a la temporada d’hivern. Ponce recorda que el gros de la quota de temporers (4.995) habilitada pel Govern prioritza l’entrada d’empleats extracomunitaris, però també deixa espai per a l’arribada de transfronterers i comunitaris, tot i que aquests últims “ja no volen fer la feina de temporada a Andorra perquè el salari és el mínim respecte de les feines d’hivern si ho comparem amb la resta d’Europa i cal sumar-hi, a més, el problema de l’habitatge”.

Estem –va assegurar Ponce– en els dies més intensos pel que fa a la tramitació de permisos: “Just ara passem pel punt més important, els dies més crítics. El que passi ara definirà la temporada”. Fa tot just un mes, Argentinos en Andorra va comunicar que hi havia al país uns 800 argentins sense feina i residència garantits. Ara, aquesta xifra ha disminuït una mica. De fet, Ponce va avançar que cinquanta argentins ja han deixat el país perquè no han trobat feina: “Van gastar-se els estalvis i han marxat”. La resta, els que encara en busquen i viuen en un allotjament provisional, esperaran, més o menys, fins a la setmana vinent. “Estan deixant que passi el pont”. El president de l’associació reitera que enguany la situació és “molt més endreçada; no hem detectat cap situació alarmant”.

Mentrestant, bona part d’aquells que ho tenen tot lligat (feina i habitatge) resten a l’espera de començar a treballar atès “el fre” que ha suposat l’ajornament de l’inici de la temporada d’esquí per la manca de neu: “En alguns hotels no s’ha començat a treballar. És obvi que la falta de neu ha aturat l’arrencada de la temporada. Això ha passat sobretot en allotjaments mitjans i petits. Els més grans tenen les espatlles més cobertes respecte del funcionament general. Les empreses petites i mitjanes vigilen”. La possibilitat, doncs, d’engegar depèn del turisme: “Tenim el que tenim i tots ho sabem: treballadors, empresaris, Govern... Si hi ha neu, tot funciona”.

Quant a l’allotjament, Ponce sosté que els temporers que no tenen residència assegurada corren el risc de veure l’oferta reduïda, ja que “els propietaris dels pisos comencen a llogar-los als turistes”, la qual cosa encara complica més una situació ja delicada. “Ens estem topant amb lloguers escandalosos, com ara un sofà en un estudi per 500 euros. Resoldre el problema de l’allotjament portarà anys i, de moment, el que tenim és un panorama precaritzat. Ara bé, de vegades, un treballador llatinoamericà està millor aquí pagant 500 euros per un llit que no pas al seu país d’origen”. A banda del creixement de la comunitat argentina, assenyalava Ponce, l’altre grup de llatinoamericans que ha viscut una pujada important és el dels colombians: “És la gran novetat d’aquest any”. L’última qüestió que subratllava el president d’Argentinos en Andorra és la demora de la línia de bus nocturna fins al Pas, inicialment prevista per “a finals de novembre o començaments de desembre”.