Andorra Telecom instal·larà una antena GNSS al Carroi

El Butlletí Oficial del Principat d’Andorra va publicar dimecres passat el conveni de col·laboració entre el ministeri de Territori i Urbanisme i Andorra Telecom, SAU per a la instal·lació d’una estació de referència GNSS permanent a la caseta del pic de Carroi, amb una durada de vint anys, a comptar de la data de la signatura, prorrogables tàcitament d’any en any. Aquest conveni té per objecte regular les obres de construcció d’un pilar de formigó a la teulada de la cantonada sud-oest de la caseta, sobre el qual s’instal·larà l’antena GNSS, i el receptor, l’encaminador i altres equipaments necessaris per al funcionament de l’estació de referència GNSS s’instal·laran a l’interior de la caseta. Contra aquesta resolució es pot interposar un recurs administratiu davant del Govern.