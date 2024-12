La violoncel·lista Paula González emociona en l'últim concert del cicle 'En clau femenina'

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L'emblemàtica església romànica de Sant Serni de Nagol ha estat l'escenari aquest dissabte al matí de l'últim concert del cicle de tardor 'En clau femenina', que ha organitzat la Fundació ONCA. Un recital que ha estat protagonitzat per la violoncel·lista Paula González de Alaiza; una jove músic de divuit anys que actualment està cursant estudis superiors a Sant Sebastià. "Aquest concert significa moltíssim per a mi, i, a més, fer-lo en aquesta església, que està tan a prop meu i de la qual formo part com a membre de la parròquia, és molt especial", ha comentat González de Alaiza instants abans del concert. "Em fa molta il·lusió poder tocar en aquest lloc tan emblemàtic i proper. Participar en aquest cicle em permet combinar la meva passió per la música amb un espai que té un gran significat personal", ha afegit la jove.