Taller al Carmen Thyssen amb la col·laboració de l’Unicef: ‘Crea el teu món ideal’

El Museu Carmen Thyssen Andorra, en col·laboració amb Unicef Andorra, convida avui totes les famílies a participar en un taller únic en què podran dissenyar el seu planeta o món ideal. Aquesta activitat, que combina art i consciència solidària, és una oportunitat per fomentar valors com la solidaritat i la sostenibilitat, mentre els participants exploren la seva creativitat. Hi ha 15 places disponibles i l’horari del taller és a les 11.30, 12.30, 15.00 i 16.00 hores. Per fer la reserva s’ha d’escriure un correu electrònic a reserves@mcta.ad o bé trucar al +376 800 800.