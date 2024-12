Tall dels accessos a Andorra durant uns trenta minuts

Verificat per

El centre de la Seu d’Urgell va ser ahir a la tarda escenari d’una multitudinària manifestació en defensa d’un habitatge digne al Pirineu. Convocada per la plataforma Pirineu Viu, la protesta va reunir prop de 1.500 persones (3.500 segons els organitzadors) provinents de les diverses comarques pirinenques i d’Andorra, que van expressar el seu malestar per la creixent especulació immobiliària i la dificultat d’accés a la vivenda a la regió.

En contra del que s’havia anunciat inicialment, la protesta va tenir impacte en les comunicacions amb el Principat: pels volts de les set de la tarda, els manifestants es van plantar durant 30 minuts a la rotonda que uneix les carreteres N-145 i N-260, provocant el tall de les dues vies en els dos sentits de la marxa. La carretera que uneix la Seu d’Urgell amb Andorra va registrar cues de fins a quatre quilòmetres en sentit sud.

“Molts treballadors d’Andorra han d’anar a viure a la Seu i això tensiona el mercat”

Bernat Lavaquiol, Pirineu Viu





Bernat Lavaquiol, portaveu de Pirineu Viu, va destacar l’elevada assistència a la convocatòria, que va qualificar d’“èxit absolut”. Durant la seva intervenció, va denunciar que “al Pirineu s’ha decidit matar l’agricultura i que només hi hagi turisme”, fet que ha provocat que “un 64% de l’habitatge siguin segones i terceres residències que només obren 14 dies l’any”.

“Cada vegada més llogaters andorrans estan patint amenaces i coaccions”

Rebeca Bonache, Coordinadora Habitatge Digne



El portaveu de la plataforma també va voler posar l’accent en com la problemàtica de la vivenda afecta els treballadors d’Andorra, molts dels quals “es veuen forçats a establir-se a la Seu d’Urgell i altres localitats properes a causa dels preus desorbitats de l’habitatge. Això està tensionant el mercat immobiliari no tan sols a la Seu, sinó al conjunt de l’Alt Urgell”, va afegir, a més de destacar la bona la col·laboració a banda i banda de la frontera per lluitar contra aquesta situació.

Precisament la presència andorrana a la manifestació va ser força nodrida, d’un centenar persones. Així ho va assenyalar la responsable d’organització de la Coordinadora per un Habitatge Digne, Rebeca Bonache, qui va lamentar que “molta gent s’hagi de desplaçar a viure a la Seu perquè no es pot pagar el lloguer a Andorra”. Bonache també va denunciar que “cada cop més llogaters andorrans estan patint amenaces i coaccions” per part dels propietaris.

Pirineu Viu presentava tres demandes concretes: la limitació i revocació de l’habitatge d’ús turístic, la regulació dels lloguers i l’aturada immediata dels desnonaments. La protesta, que es va desenvolupar de manera pacífica i sense cap incident, va finalitzar passades les vuit del vespre a la plaça dels Oms.