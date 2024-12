Sopar a benefici de València amb cinc cuiners del país

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Cinc cuiners del país participaran en una iniciativa solidària per recaptar fons per als damnificats per la dana a València. El projecte Des de València Per a València organitzarà un sopar benèfic el pròxim 13 de desembre a l'Sport Hotel Hermitage & Spa, segons ha anunciat l'organització.

La iniciativa solidària té al capdavant als els cuiners valencians: Ricard Camarena, Quique Dacosta i Begoña Rodrigo, en col·laboració amb l'Associació Valenciana d'Empresaris (AVE), i secundats per desenes cuiners que també participaran en aquesta acció des d'Espanya i diverses parts del món. Jordi Grau, xef executiu de Sport Hotel Hermitage & Spa es va sumar a aquesta iniciativa solidària des del primer moment que va tenir coneixement. "Em va trucar el Ricard per telèfon, em va contar el que tenia previst fer i des del primer moment em vaig posar a la seva disposició", ha indicat el xef. A més, estarà acompanyat d'alguns dels millors xefs on cadascú prepararà un plat. En representació d'Andorra hi seran Grau, xef d'Ibaya Soldeu amb una estrella Michelin, Carles Flinch de Can Manel, Rodrigo Martínez de Beç i Marcel Besolí i Oscar Serra d'El Celler d’en Toni.

El sopar tindrà a més plats elaborats per Hideki Matsuhisha (Koy Shunka Barcelona, 1 estrella Michelin, 2 sols Repsol), Francis Paniego (El Portal del Echaurren, Ezcaray, 2 estrelles Michelin, 3 sols Repsol), Martín Comamala (539 Plats Forts, Puigcerdà), Albert Boronat (L’Ambassade de Llívia, Llívia),

El sopar tindrà lloc al restaurant Hermitage Tradició i serà una de les desenes que es faran de manera simultània a tot el món, amb un únic objectiu: aconseguir fons per a recuperar part del teixit empresarial de la zona devastada i tractar de mantenir l'ocupació.

El 100% del recaptat en el sopar benèfic es destinarà íntegrament als perjudicats per la dana. A més, s'habilitarà una mesa 0 perquè qualsevol persona o empresa pugui donar des de la web www.desdevalenciaparavalencia.com. Les donacions ser podran realitzar fins al 20 de desembre de 2024 i per a reserves https://desdevalenciaparavalencia.com/producto/pirineos-andorra/.