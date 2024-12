El preu mitjà dels lloguers de pisos a la Seu ha baixat un 6,6%

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El preu mitjà dels lloguers de pisos a la Seu d’Urgell ha baixat un 6,6% els tres darrers trimestres –de març a novembre del 2024–, segons l’actualització de dades que ha publicat el departament de Territori de la Generalitat i ha publicat Ràdio Seu. El descens ha coincidit amb la inclusió de la capital de l’Alt Urgell a la llista de municipis que el govern català considera que tenen un “mercat d’habitatge tensat”, si bé l’aplicació d’aquesta normativa no ha tingut l’efecte desitjat en la majoria de casos, sinó que, ben al contrari, els preus han seguit pujant en general a bona part de les poblacions on s’ha aplicat. I en algunes encara han pujat més que abans. Amb aquesta actualització, el preu mitjà dels lloguers a la Seu és ara de 564,60 euros al mes. És l’única de les quatre poblacions de l’Alt Pirineu incloses a la llista on hi ha hagut una baixada. A l’altre extrem, a Sort hi ha hagut en aquests mesos un increment del 8%, tot i que a la capital del Pallars Sobirà la mitjana es manté per sota la de la Seu i ara és de 438,40 euros. En una situació semblant està Tremp, que s’ha mantingut pràcticament igual que el març passat: ara està a 415,20 euros (+0,3%). I a Puigcerdà, en aquest temps hi ha hagut un increment del 2,6%, que situa el lloguer mitjà a la capital cerdana en 633,40 euros. A Berga sí que hi ha hagut un descens que situa el seu preu mitjà en 463,10 euros.