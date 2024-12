Núria Montes és la nova directora artística de l’Escena Nacional

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Núria Montes ha estat escollida nova directora artística de l’Escena Nacional d’Andorra (ENA) per decisió del tribunal que va iniciar el procés de selecció el 18 de novembre, segons va informar ahir l’entitat. Montes és actriu i directora, es va graduar en Art Dramàtic a l’Institut del Teatre i està cursant el màster en Gestió Cultural. L’ENA indica que com a actriu ha participat en projectes com Quatre dones i el sol, Com menja un caníbal o Benvinguda a la realitat, una nit amb Aura Puig, i ha dirigit l’espectacle infantil Clementina o Els Pastorets de Sant Julià, que enguany codirigeix amb Txell Díaz.