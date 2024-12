Neix una nova associació per acompanyar els residents espanyols al Principat

Publicat per Daniel Muñoz Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Una associació per ajudar els residents espanyols en la seva arribada i estada al Principat. “És un organisme que existeix a qualsevol país europeu. Som uns 27.000 espanyols vivint a Andorra. Necessitàvem un lloc on assessorar-nos i defensar els nostres interessos”, explica el secretari de la junta provisional de l’Associació de Residents Espanyols, Javier Faus. L’entitat és la successora del Consell de Residents Espanyols (CRE), que s’ha vist obligada a canviar el seu estatus jurídic per poder tenir, d’aquesta manera, accés a subvencions, patrocinis o a la possessió d’un compte bancari perquè la població hi pugui col·laborar.