La cadena McDonald’s i Pyrénées Andorra van celebrar ahir la 25a edició del McHappy Day. Una jornada solidària promoguda per les Nacions Unides que guarda relació amb el Dia mundial de l’infant, celebrat el 20 de novembre. L’objectiu central d’aquesta iniciativa consisteix a recaptar fons per destinar-los als menors tutelats pel Govern i a la fundació Ronald McDonald’s. A la cita hi van acudir diversos representants polítics.