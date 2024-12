Cap forat lliure

Les previsions han quedat curtes. Els carrers comercials eren ahir un formiguer de turistes àvids per passejar i gaudir del minipont de la Puríssima. La xarxa viària va absorbir amb dificultats l’arribada en tromba de milers de vehicles, un 15% per sobre dels càlculs que havia fet Mobilitat, de 58.000 vehicles, i els aparcaments de seguida van lluir el rètol vermell de ple. En definitiva, un pont de la Puríssima de veritat, com cada any, amb cues, milers de persones als carrers i algun ciutadà malhumorat perquè no tothom té la paciència que cal quan Andorra s’omple de forasters.

Una riuada de gent, ahir a l’avinguda Carlemany.Fernando Galindo

Un cop més es va comprovar que els aparcaments, que ja solen estar plens un dia normal, es converteixen en una ratera de vehicles voltant sense rumb buscant un forat. Cues al carrer en alguns restaurants i centres comercials saturats. És el turisme de masses, algunes persones amb entrepans per estalviar, i veurem si s’han mirat gaire els aparadors sense comprar, com habitualment es queixen els comerciants. Els que han pogut han fugit d’Andorra, d’altres es tancaran a casa per evitar la multitud. No són dies per passejar i sí per deixar els carrers als de fora. Els pàrquings comunals del Parc Central, de Prat de la Creu, de l’avinguda Meritxell, El Fener o Andorra 2000 advertien que no tenien places lliures, mentre els conductors feien cua esperant trobar un espai per aparcar gràcies a la sortida d’algun vehicle.

La presència de visitants es va concentrar a les zones comercials del centre del Principat pel tancament de les estacions, que no han pogut iniciar la temporada d’esquí com estava previst per la falta de neu. També es van registrar retencions en algunes parròquies altes, com ara la Massana, on a la CG-4 d’entrada a la parròquia en sentit sud es van acumular fins a dos quilòmetres de retencions, o a Canillo, amb trànsit dens a l’entrada en sentit sud. Aquestes també van ser presents a la capital, on l’avinguda Salou i l’avinguda Tarragona, ambdues en sentit nord, es van veure afectades per un trànsit molt dens.

Una dada que ho diu tot: a les 13.15 hores d’ahir havien entrat la meitat de cotxes del que s’havia previst per a tot el dia, segons va explicar Carles Miquel, director d’Energia, Transport i Acció Climàtica, que va descriure la situació “amb una bossa acumulada de 9.500 vehicles extres en relació amb el que és habitual”. En xifres rodones, s’esperaven 8.000 vehicles en acabar el dia i a la una del migdia ja n’havien entrat 8.000. “No sabem si la gent tendirà a tornar a casa dissabte al vespre o allargarà el cap de setmana fins diumenge”, va avisar Miquel.