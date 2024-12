La tècnica de la pedra seca a Andorra esdevé patrimoni cultural immaterial

Verificat per

La tècnica de la pedra seca d’Andorra ha estat inclosa a la llista representativa del patrimoni immaterial de la Unesco, en el marc del 19è comitè intergovernamental del patrimoni cultural immaterial de la Unesco, celebrat a la República del Paraguai. D’aquesta manera, el Principat es va sumar ahir a l’ampliació de la inscripció de L’art de la construcció en pedra seca: tècniques i coneixements.

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, va destacar que és la quarta candidatura andorrana reconeguda per la Unesco, durant l’acte de celebració d’aquesta inscripció, i que aquesta inclusió “no hauria estat possible sense la implicació d’aquells que treballeu en la recuperació d’aquesta tècnica ancestral, ni tampoc sense la dels comuns, que contribuïu a restablir els paisatges de la pedra seca i d’entitats com Cal Pal, que ajudeu a difondre el nostre patrimoni”.

La titular de Cultura va aprofitar el discurs per recordar que un cop assolida aquesta fita, el ministeri centra els seus esforços, pel que fa als reconeixements de la Unesco, a la candidatura transnacional a patrimoni mundial: Els testimonis materials de la construcció de l’Estat dels Pirineus: el Coprincipat, treballada conjuntament per Andorra, Espanya i França.

El reconeixement ha de servir per donar un nou impuls al coneixement de la pedra seca.