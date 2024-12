Seguiment baix de la vaga dels professors francesos

La vaga dels professors francesos va tenir ahir una baixa participació. Les xifres són eloqüents: a l’ensenyament primari hi ha hagut un seguiment del 30% i al secundari, d’un 20%. En realitat la vaga és per a tot el sector públic, però a Andorra La Poste va funcionar amb normalitat. Afectava escoles, hospitals, serveis públics i companyies aèries. Tot i l’enderrocament del govern de Barnier, la vaga evidencia el descontentament amb les retallades.

La principal reivindicació es refereix a la instauració d’un període de carència no remunerat de tres dies per a les baixes per malaltia, així com a la reducció de les prestacions al 90% del salari per a les baixes perllongades més enllà dels tres dies.

Aquest moviment a França es produeix després de l’anunci, a final d’octubre, d’un pla de lluita contra l’absentisme en la funció pública que havia de permetre estalviar 1.200 milions d’euros i va tensar les relacions entre els sindicats i el ministre de la Funció Pública, Guillaume Kasbarian, abans de desembocar en una ruptura del diàleg social. Els sindicats i treballadors, davant l’escenari polític, són conscients que la negociació serà amb un altre govern. El ministeri de la Funció Pública va xifrar en un 18,62% el seguiment de la vaga a l’Administració de l’Estat i aquest percentatge va ser particularment elevat a l’educació, segons el departament, amb el 31,32%.