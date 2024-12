Pont de la Puríssima amb les pistes d’esquí tancades

Han hagut de passar tretze anys des del pont de la Puríssima de la temporada d’esquí 2011-2012 per tornar-ne a tenir un amb totes les pistes tancades. Grandvalira Resorts va comunicar ahir que cap estació del Principat obrirà aquest cap de setmana. Ni tan sols parcialment (situació que s’havia esbossat al llarg de la setmana). La manca de neu ha estat el motiu que ha dut a prendre la decisió d’ajornar l’obertura dels dominis esquiables. Una altra temporada en què no es va poder esquiar durant el pont de la Puríssima (festiu a Espanya) va ser la del 2006-2007, però en aquella ocasió es va viure un hivern àmpliament crític, amb poca neu durant tot el període d’esquí.

“Ho patiran els hotels de les parròquies altes, amb clients que només venen a esquiar”

Jordi París, President de la Unió Hotelera





Des de Grandvalira Resorts confien a poder arrencar la temporada la setmana vinent, fins i tot uns dies abans del cap setmana del 14 i 15, ja que s’esperen nevades generalitzades a tot el país durant la tarda de demà, tot el diumenge i part del dilluns. L’obertura parcial havia estat una opció que, finalment, ha quedat descartada (sí que va ser així durant el pont de la Puríssima de les temporades 2014-2015 i 2018-2019, fet que sempre dona oxigen a les estacions i al sector hoteler).

“Mantenim les reserves que per tipus de contracte era impossible anul·lar”

Àlez Ruiz, Assoc. Apartaments Turístics





Malgrat tot, però, des de la Unió Hotelera d’Andorra esperen que sigui “un pont molt satisfactori”, tot i que la xifra total potser serà “una mica menor” que la prevista, ja que s’estan registrant cancel·lacions dels turistes “més dependents de les estacions d’esquí”, va assenyalar ahir Jordi París, president de la Unió Hotelera. El volum d’anul·lacions de reserves, però, “no està sent considerablement alt”. El fet “més rellevant” que va destacar París és la frenada de reserves per al mes de desembre, atès “el pronòstic meteorològic”. París també va indicar que “el pont serà bo per a les parròquies centrals” perquè no depenen tant del temps. “Ho notaran més els allotjaments de les parròquies altes, que tenen clients que venen exclusivament a esquiar”, va afegir.

CANCEL·LACIONS I CANVIS

A Apartaments del Meligar, a Encamp, la xifra de reserves per al pont es manté al 75%. Admetien que la falta de neu els “afecta”, ja que amb les pistes en condicions òptimes arribarien al cent per cent de l’ocupació. El tipus de client que tenen és mixt: familiar i aficionat a l’esquí. Apuntaven, a més, que els esquiadors que no han escollit venir a Andorra acabaran buscant altres destinacions. Han patit cancel·lacions.

La situació a Els Llacs (complex d’apartaments-hotel a Canillo) és similar: mantenen una ocupació del 90% (que s’han ocupat de reconfirmar), però prèviament han registrat alguna baixa pel mateix motiu: l’ajornament de l’inici de la temporada d’esquí. Des d’Els Llacs, però, són optimistes i fan valdre tota la resta d’opcions d’oci “de qualitat” que ofereix el Principat (el pont tibetà, Caldea, botigues, visites als llacs...). Els clients que reben són famílies amb fills o parelles.

Pel que fa als apartaments turístics, la situació és més crítica. Àlex Ruiz, president de l’Associació d’Apartaments Turístics, va avançar ahir que les cancel·lacions durant els últims dies han estat “massives”. “Mantenim les reserves que per tipus de contracte era impossible anul·lar. Tot el que es podia cancel·lar, s’ha cancel·lat”, va manifestar. Alguns clients “estaven esperant que caigui neu”, però vista la previsió climàtica i la situació a les pistes, “estan trucant per intentar canviar les dates de la reserva”. L’afectació meteorològica és, així, molt evident: “El 95% dels apartaments associats estan a parròquies altes. Estan destinats a gent que ve a esquiar. Si no hi ha neu, no venen.”

Des d’Outdoor Apartments van expressar ahir que el nivell de reserves és “alt”, amb moltes entrades “d’última hora”. Freguen el 85% de l’ocupació. Un final de tardor sense grans nevades els condiciona: “Els nostres clients també venen per l’entorn, no tan sols tenim visitants interessats en turisme de compres. Amb una bona quantitat de neu segurament estaríem al 100%.”