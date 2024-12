Pàrquings plens al centre per l'arribada de turistes

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L'arribada de turistes pel pont de la Puríssima està provocant problemes per aparcar al centre del país des de primera hora del matí. Els pàrquings comunals del Parc Central, de Prat de la Creu i de l'avinguda Meritxell advertien que no tenien places lliures mentre els conductors feien cua esperan trobar un espai per aparcar amb la sortida d'algun vehicle.

La presència de visitants s'està concentrant a les zones comercials del centre del Principat pel tancament de les estacions que no han pogut iniciar la temporada d'esquí com estava previst per la falta de neu. Tot i així també s'estan registrant retencions en algunes parròquies altes, com la Massana, on la CG4 d'entrada a la parròquia en sentit sud s'estan acumulant fins a dos quilòmetres de retencions, o a Canillo, amb trànsit dens a l'entrada de la parròquia en sentit sud. Aquestes també són presents a la capital, on l'avinguda Salou i l'avinguda Tarragona, ambdues en sentit nord, es troben afectades per trànsit dens.

Mobilitat alerta als conductors que es mouran pel Principat durant el pont de la Puríssima que, a causa de les previsions meteorològiques adverses, és obligatori circular amb rodes de neu o cadenes a tot el país.