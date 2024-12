Núria Montes serà la nova directora artística de l'ENA

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Núria Montes ha estat escollida nova directora artística de l'Escena Nacional d'Andorra (ENA) per decisió del tribunal que va iniciar el procés de selecció el 18 de novembre, segons informa l'entitat. Montes és actriu i directora, es va graduar en Art Dramàtic a l’Institut del Teatre i està cursant el màster en Gestió Cultural. L'ENA indica que com a actriu ha participat en projectes com 'Quatre dones i el sol', 'Com menja un caníbal' o 'Benvinguda a la realitat, una nit amb Aura Puig', i ha dirigit l’espectacle infantil 'Clementina' o 'Els Pastorets de Sant Julià', que enguany codirigeix amb Txell Díaz.

Montes es farà càrrec de la línia editorial de l’entitat, del dissenyar la producció i de la supervisió artística i de producció de les produccions principals de l’ENA. L’equip es completa amb Emma Riba, Txell Díaz i Nídia Roldán, que seran les encarregades de la distribució, producció i comunicació de la Fundació.

L’ENA és una plataforma d’arts escèniques que té com a finalitat la producció d’espectacles per fomentar la xarxa artística del país i contribuir al desenvolupament i l’enriquiment dels professionals de les arts escèniques del territori andorrà. L'entitant busca fomentar i promocionar "el talent andorrà, la creació de xarxes d’intercanvi i la participació en projectes artístics i culturals d’interès", mitjançant la producció pròpia, la col·laboració o la coproducció amb altres productores, companyies, entitats i sales de Catalunya i l’Estat espanyol.

Els patrons de l'ENA són actualment el Govern i el comú de la Massana.