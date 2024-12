L’oposició, favorable a impulsar més mesures contra el contraban

Publicat per Àlex Ripoll Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Els partits de l’oposició valoren positivament que s’impulsin mesures per lluitar contra el contraban. A falta de poder analitzar el text complet que va passar ahir pel consell de ministres, que limitarà en cinc els cartons que es poden comprar en efectiu, el PS, Concòrdia i el conseller no adscrit, Víctor Pintos, van estar d’acord amb el fet que calen accions per impedir el tràfic il·legal de substàncies.