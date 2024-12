La manifestació per l'habitatge digne aplega més d'un miler de persones

Publicat per Jordi Salazar La Seu d'Urgell Verificat per Creat: Actualitzat:

La manifestació per l'habitatge digne, organitzada per Pirineu Viu aquesta tarda a la Seu d'Urgell, aplega més d'un miler de persones, sota el lema "Habitatge digne per un Pirineu viu. Sostre, terra, vida". Els manifestants han tallat els accessos a Andorra durant aproximadament mitja hora, aturant-se a la rotonda que connecta la Nacional 145 amb l'N-260 i, tot i que el tall ha finalitzat i el trànsit ha quedat restablert, l'N-145 acumula quatre quilòmetres de cua des d'Andorra fins a la Seu.

Les persones participants s'han manifestat per l'interior de la població catalana amb consignes a favor d'un habitatge assequible als Pirineus i en contra de la turistificació d'aquests. Els manifestants han sortit del Passeig direcció al carrer Sant Armengol i l'avinguda Salòria per enllaçar en direcció a la rotonda des d'on es pot arribar a Andorra, i ara es dirigeixen a l'ajuntament, on tindran lloc els parlaments.

L'organització xifra en prop de 4.000 els participants en la manifestació, dels quals un centenar d'aquestes provinents d'Andorra. A la manifestació també s'hi han adherit col·lectius com el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) o el Sindicat de Llogateres i Llogaters.