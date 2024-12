DA treu pit del resultat de l’informe del Consell d’Europa

L'hemicicle del consell d'Europa on es celebra l'assemblea parlamentàriaConsell General

Publicat per Àlex Ripoll Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L’executiu ha adoptat 5,5 de les sis recomanacions que va fer el Grup d’Estats contra la Corrupció (GRECO) des del 2017. Aquesta és la valoració que va fer la consellera general de DA Maria Martisella, que va explicar que l’únic punt que falta per complir en l’àmbit parlamentari és el que demana que els actors polítics facin les declaracions de la renda públiques. Un àmbit que no entra dins dels plans dels Demòcrates modificar-lo. Actualment, els consellers generals fan el tràmit davant de notari i existeixen mecanismes per controlar les propietats i els beneficis de cadascú. A més, “si volen, res els impedeix publicar les seves declaracions”, va explicar Martisella.

Pel que fa a la resta de recomanacions, la consellera va remarcar que s’han adoptat totes les que el GRECO va fer a Andorra i que, tot i la mancança pel que fa a les rendes, “potser no cal ser els millors de la classe”, va acabar.