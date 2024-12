Andorra demana el final de la guerra de Rússia contra Ucraïna

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Andorra s’ha posicionat amb l’Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa per demanar el final de la guerra de Rússia contra Ucraïna. Així ho va explicar la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, al consell de ministres de l’organització que se celebra a Malta. En el seu discurs, Tor va emfatitzar que “la guerra és una flagrant violació del dret internacional”, que ja han passat més de 1.000 dies “de mort i destrucció”, i per aquest motiu, va insistir, “la guerra ha d’acabar”. Tor va recordar que el suport d’Andorra a Ucraïna és “inequívoc i sòlid”, i que es continuarà treballant des de la “neutralitat activa”.