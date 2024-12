Toc d’atenció del Consell d’Europa per la declaració de béns dels consellers

Verificat per

El Grup d’Estats contra la Corrupció (GRECO) carrega durament contra el model de declaració de béns dels membres del Consell General, segons les conclusions de l’avaluació de l’organisme del Consell d’Europa sobre Andorra que es va fer públic ahir. L’informe titlla de “lamentable” el procediment que se segueix perquè no es fa pública i no inclou els familiars dels polítics. El GRECO reconeix que s’han aplicat algunes recomanacions en matèria de prevenció de la corrupció, com ara l’obligació de declarar els conflictes d’interès, però el Consell d’Europa les considera “insuficients”.

L’organisme aconsellava introduir un sistema per a la declaració pública de béns i interessos dels membres del Consell General que contingués dades quantitatives sobre interessos financers i empresarials (ingressos, actius i partides de deute significatives), i que es considerés la possibilitat d’incloure informació sobre els cònjuges i familiars dependents dels parlamentaris. I assenyala que “atès que les autoritats andorranes no han informat de cap novetat en relació amb les preocupacions pendents, el GRECO només pot concloure que aquesta recomanació continua aplicant-se parcialment”.

Un altre dels punts que l’informe considera que s’haurien de modificar està relacionat amb la composició del Consell Superior de Justícia. Es tracta d’una recomanació que l’organisme ha fet diverses vegades i demana modificar la composició del Consell Superior de la Justícia per garantir que en la composició hi hagi una representació adequada de jutges i fiscals triats pels seus parells. I l’organisme reitera de nou que “les autoritats andorranes no aporten proves de cap nova mesura capaç de complementar l’aplicació de la recomanació”, i lamenta aquesta situació.

Sobre les formacions als jutges i magistrats relatives a ètica i integritat, valora que malgrat que s’hagi adoptat un codi de conducta que integra l’organització de formacions i un comitè d’ètica, aquest encara no ha estat creat, motiu pel qual conclou que aquesta recomanació resta parcialment completada.

I també es dona com a parcialment completa la recomanació relativa al fet que els fiscals puguin tenir consells confidencials sobre qüestions relatives a l’ètica i la integritat.

El GRECO conclou que de les 13 recomanacions que es van fer a l’anterior informe, nou s’han complert satisfactòriament, com ara la designació de dos juristes com a assessors jurídics, o la introducció d’una guia de conducta per a la correcta aplicació del codi de conducta dels membres del Consell General.