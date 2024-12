Setge al contraban

Per garantir l’aplicació del límit per pagar amb targeta, des del Govern van explicar que es controlarà amb les inspeccions regulars que es fan als negocis i, en cas que es detectin irregularitats, s’aplicaran sancions a aquells comerços que incompleixin la directiva. Amb aquests canvis, l’objectiu és frenar el contraban de tabac, que sovint passa per comprar grans quantitats en efectiu i transportar-les més enllà de la frontera.

“Els comerços hauran de justificar per què transporten grans quantitats de tabac” Ramon Lladós, Ministre de Finances

El funcionament de la duana s’homologarà encara més a Europa. També dins de la cartera de Lladós, el consell de ministres va aprovar el projecte de llei del Codi de duana. L’objectiu d’aquest text, que substitueix el vigent, és adaptar la legislació actual a la normativa europea en matèria duanera i simplificar i digitalitzar els processos que es duen a terme en aquest àmbit.

Pel que fa a la simplificació i digitalització, el projecte de llei preveu la possibilitat d’efectuar la devolució de mercaderies sense sol·licitud prèvia i l’eliminació de les declaracions duaneres en paper. Així, segons va detallar el director del departament de Tributs i Fronteres, Carles Ferreira, es faciliten els tràmits als operadors econòmics que duen a terme accions a la duana.

A més, el projecte inclou nous avantatges per als operadors econòmics autoritzats, com ara la possibilitat d’acollir-se a la reducció o exempció de les garanties financeres; menys controls físics i documentals en els tràmits duaners diaris, i podran accedir de forma automàtica als règims especials. Els operadors econòmics autoritzats són aquelles empreses que interactuen amb la duana de forma recurrent i que compleixen amb una sèrie d’estàndards duaners i de seguretat.

TAMBÉ AL CONSELL

COMAPEDROSA

Govern destinarà 245.213,20 euros a les obres de reforma i confort del refugi guardat del Comapedrosa.

RECUPERAR LA FAUNA

Es destinen 140.000 euros a recuperar l’àguila daurada, el trencalòs i el voltor negre.

VINS SUBVENCIONATS

Medi Ambient dona 25.000 euros a la producció de vins de qualitat controlada d’Andorra.

AJUTS A AGRICULTORS

Explotacions agràries que aposten per la producció ecològica rebran 15.000 euros.

UNA EINA PER DETECTAR ALLOTJAMENTS TURÍSTICS SNSE LLICÈNCIA

El Govern va aprovar l’adjudicació de la contractació d’una eina que permeti la detecció, identificació i control dels habitatges d’ús turístic il·legals anunciats a les diferents plataformes d’internet. L’adjudicació va recaure sobre l’empresa Talk & Code, per 80.000 euros, per fer ús dels seus serveis entre el gener del 2025 i el desembre del 2028.



L’objectiu d’aquesta iniciativa és reforçar la tasca del servei d’inspecció d’allotjaments turístics, que ja s’encarrega de fer el control i seguiment dels habitatges d’ús turístic que s’anuncien i comercialitzen en les diferents plataformes. En aquest sentit, l’eina contractada permet dur a terme tasques de rastreig a totes les plataformes digitals per localitzar i identificar habitatges que realitzen activitat turística i no estan degudament registrats.



En una línia similar, el consell de ministres va donar llum verda a l’adjudicació de la contractació d’una eina que permeti fer el seguiment de la reputació en línia dels allotjaments turístics d’Andorra registrats. Va recaure sobre l’empresa Shiji Information Technology Spain per un import de 41.382 euros.



El ministre portaveu, Guillem Casal, va explicar que la reputació dels pisos turístics és un punt que Govern considera important per fer-ne el seguiment. Per això, es requereix una eina específica que permeti mesurar i analitzar la valoració dels establiments. Per tant, aquest programa dona la possibilitat de conèixer el grau de satisfacció dels clients respecte a un allotjament en concret, un grup o bé del conjunt dels allotjaments turístics d’Andorra. L’eina també permet conèixer les valoracions dels clients per cada àrea i servei de l’allotjament per recomanar aquells que tinguin més valoració.