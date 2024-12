Pirineu Viu fa una crida a la mobilització per un habitatge digne

Publicat per Daniel Muñoz Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Pirineu Viu convoca per demà una manifestació a la Seu d’Urgell a favor d’un habitatge digne per a la qual, afirma el portaveu de l’entitat, Arnau Corberó, no faran talls de carretera. “Ens hem unit més de quaranta col·lectius per denunciar que el monocultiu turístic i l’especulació immobiliària estan posant la població del Pirineu al límit”, va declarar. Una situació que està fent que “la gent jove marxi a viure al país del costat, que metges i mestres renunciïn a places perquè no troben un lloc on viure”, va afirmar.