Obertura ‘forçada’ i parcial de les pistes pel pont de la Puríssima

Verificat per

Verificat per

Publicat per

Finalment, algunes de les pistes situades als dominis esquiables del Principat podran obrir demà coincidint amb la festivitat de la Constitució que se celebra a Espanya (6 de desembre).

Les pistes que han anunciat l’arrencada imminent de la temporada són les dels sectors del Pas de la Casa i Grau Roig de Grandvalira i l’àrea de la Coma d’Ordino Arcalís. L’obertura, però, es farà sota circumstàncies millorables, tal com va dir ahir el cònsol major de Canillo i president de Grandvalira-Ensisa, Jordi Alcobé. Va afirmar que serà “gairebé impossible” obrir les pistes en les “condicions òptimes” durant aquest segon cap de setmana de desembre.

Així i tot, i tenint en compte que les previsions “no són optimistes” davant la perspectiva d’un cap de setmana sense precipitacions, el cònsol va assegurar que les estacions estan preparades per posar en marxa l’activitat “molt ràpidament”, ja que hi ha aigua acumulada gràcies a les pluges de la primavera i de la tardor i les pistes estan equipades per generar neu de cultiu en grans quantitats. Tot plegat, sumat a una previsió de baixes temperatures, va portar el cònsol major a pensar que el període de Nadal “estarà garantit”.

Així, el tret de sortida de la temporada no s’ha esclarit fins a l’últim moment. De fet, les estacions de Grandvalira i Ordino Arcalís van emetre ahir un comunicat per informar dels “esforços” que s’estan fent i avançar que les previsions meteorològiques han de permetre “habilitar una sèrie de pistes”.

Grandvalira Resorts va destacar que les previsions meteorològiques, que auguren nevades a partir de dissabte al vespre a totes les cotes i que s’estendrien, com a mínim, fins dilluns, possibilitaran “obrir al públic les tres estacions del país a partir de la setmana vinent”. A banda, també es va anunciar que Pal Arinsal i el sector de Canillo han preparat per a aquesta setmana una obertura turística amb serveis alternatius a l’esquí (Winter Bike Park, tirolina Big Zip, Snowpark, el tobogan Màgic Gliss, oferta gastronòmica, animació infantil...).

Les estacions d’esquí donaran al llarg del dia d’avui tots els detalls de les pistes i els serveis oberts durant el pont de la Puríssima, que habitualment és de gran afluència turística, especialment pel que fa a visitants espanyols.