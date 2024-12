La nena de Sant Julià serà enterrada diumenge a Osca

Publicat per Joan Ramon Baiges Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La nena de sis anys que va ser assassinada el mes passat per la mare a Coll de Nargó serà enterrada diumenge vinent al cementiri d’un petit poble de la província d’Osca, on es troba un dels avis. L’àvia i la família més propera –que viuen a Sant Julià de Lòria– podran veure el cos de la menor, que es troba a Lleida, i d’aquesta manera iniciar el dol per la tragèdia que han viscut. La mare es troba internada en un centre psiquiàtric carcerari, en espera que el jutge rebi els informes forenses i es determinin les patologies mentals que pateix la dona.