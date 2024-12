Llongueras destaca la importància de dissenyar pensant en la diversitat de la societat

Un instant de la conferència 'Disseny per a tots, una vida per gaudir' al Centre de Congressos.M.R.

El president de la Comissió per al Foment de l'Accessibilitat, Miquel Llongueras, ha destacat aquest dijous en el marc de les Primeres Jornades sobre Accessibilitat Universal que s'han celebrat al Centre de Congressos d'Andorra la Vella la importància d’informar i sensibilitzar per promoure un disseny que tingui en compte la diversitat de la societat. "El que cal és conscienciació i coneixement, perquè sovint actuem des del desconeixement. Dissenyem i fem projectes sense considerar el ventall complet de la societat, que és molt més ampli del que ens imaginem" ha assenyalat, Llongueras. "Per això, des de la Comissió per al Foment de l'Accessibilitat, considerem que organitzar jornades com aquesta ens ajuda a obrir els ulls. Permeten que el projectista i el dissenyador, en crear alguna cosa, pensin en un ventall més ampli de persones i, fins i tot, en ells mateixos" ha afegit.