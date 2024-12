Les pistes no obriran pel pont de la Puríssima

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Grandvalira i Ordino Arcalís esperaran finalment les nevades previstes per aquest cap de setmana per definir la data d’obertura oficial de la temporada d’esquí. El complex ha explicat que, malgrat que estava previst obrir parcialment els dominis a partir de demà amb una sèrie de pistes habilitades als sectors del Pas de la Casa i Grau Roig, a Grandvalira, i a l’àrea de la Coma, a Ordino Arcalís, la previsió meteorològica per divendres i dissabte juntament amb les condicions del terreny obliguen a traslladar la data d’inici de la temporada, tot i els esforços fets pels equips de terreny.

Les previsions apunten a l’arribada d’un front fred que portaria nevades a totes les cotes a partir de dissabte al vespre i s’estendrien, com a mínim, fins al dilluns, la qual cosa permetria obrir les tres estacions d’Andorra -Ordino Arcalís, Pal Arinsal i Grandvalira- a partir de la setmana vinent, apunta Grandvalira. A més, les previsions assenyalen que durant tota la setmana que ve hi haurà temperatures propícies per a la producció de neu de cultiu. Pròximament, Grandvalira comunicarà de nou una data oficial d’obertura de les estacions d’esquí d’Andorra.

Activitats complementàries durant el pont

Les estacions d'esquí posaran a disposició una sèrie d'activitats complementàries a l'esquí durant el pont de la Puríssima. A l'estació de Pal Arinsal s'obrirà el Bike Park d'hivern amb un total de 16 quilòmetres de pistes amb 700 metres de desnivell, i per accedir-hi es podrà utilitzar el Telecabina de la Massana que permetrà pujar fins a la Cubella. El parc d'activitats també estarà actiu durant el cap de setmana.

A Grandvalira, el Mon(t) Magic de Canillo obrirà demà amb el Màgic Gliss i la tirolina i també estarà operativa la cafeteria del Forn de Canillo. Mentre que Ordino Arcalís obrirà el telecabina de Tristaina per a ús turístic, juntament amb el restaurant La Coma i la cafeteria de l'Hortell.

El local l'Abarset celebrarà el primer Brunch Electronik de la temporada demà, amb Maceo Plex com a cap de cartell. El dissabte actuaran les artistes espanyoles Mëstiza. Aquesta temporada, segons informa Grandvalira, tornen els dimecres "Urban Sounds" amb DJ residents i els dijous amb les sessions "San Miguel (never) Chill Thursdays" que avui portarà el DJ barceloní Marcel BS. Els diumenges es manté la proposta “Friends & Family (we love) 80’s and 90’s”.

Últims dies del preu Promo dels Forfets

Els preus reduïts de l'Andorra Pass i del Nord Pass acabaran el diumenge 8 de desembre, segons informa Grandvalira. L'Andorra Pass es troba a un preu de 475 euros per a residents i de 940 euros per a no residents, mentre que el Nord Pass es pot adquirir per 290 euros per als residents i 730 euros per als no residents.