Les matriculacions baixen més d'un 17% al novembre

Les matriculacions de vehicles s'han reduït un 17,4% al novembre, en passar de 367 unitats fa un any a 303 el mes passat. La baixada més important s'ha registrat en les motocicletes i ciclomotors que han sumat 43, per les 76 del mateix mes del 2023, segons publica Estadística. La variació de camions i camionetes ha fregat el 30%, de 34 a 24, i la dels turismes ha caigut de 246 unitats a 231.

El descens de vendes ha afectat més en números absoluts als de gasolina, amb 44 unitats menys que el novembre del 2023; en el cas del gasoil es passa de 70 a 51 matriculacions; i els híbrids de gasolina endollable cauen de 25 a 9. Les xifres positives són per als híbrids de gasolina no endollable que augmenten de 45 a 60, els híbrids de gasoil no endollable, de 9 a 11, i d'elèctrics hi ha hagut 12 operacions, un més que fa un any.

El global de matriculacions des del gener arriba a 3.446 vehicles, que representen un 8,2% menys que els 3.753 del mateix període de l'exercici anterior, amb baixades en totes les categories. Les més notables són el 17,6% d'altres, de 91 a 75, i el 10,1% dels turismes que baixen de 2.399 a 2.156.

La comparativa de novembre a novembre dels dos últims anys també és negativa, en passar de 4.097 a 3.734.