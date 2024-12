Espot impulsarà la compra de pisos

La problemàtica residencial del Principat va copar el gros de les preguntes ciutadanes a les quals el cap de Govern va respondre ahir des de l’edifici de Ràdio Andorra. Xavier Espot va sotmetre’s a una entrevista coral sota el format clàssic del programa El cap de Govern respon de la Ràdio i Televisió d’Andorra. Quatre membres de la plataforma Visura Ciutadana van transmetre-li les inquietuds que la població va poder enviar a través de visc.ad durant el mes de novembre. L’habitatge va ocupar íntegrament el primer bloc de l’entrevista i és el punt en què més es va estendre el cap de l’executiu. Espot va comprometre’s a bastir un parc públic de compra de pisos assequible. Una demanda recurrent.

El cap de Govern va admetre que cal “repensar” el programa d’avals del Govern, que no ha funcionat, i va anunciar que s’activaran mesures més “ambicioses” per “ajudar els joves a comprar-se un pis, a poder tenir un projecte de vida”. Ho considera “una assignatura pendent”. Tot i així, també va recordar que més del 60% dels ciutadans estan en règim de lloguer, per tant, la compra d’habitatge no és una opció majoritària. A més, el fet d’optar generalment per l’arrendament té “més impacte en el problema del lloguer”.

Pel que fa a les causes d’una inversió estrangera que sovint tendeix a l’especulació, Espot va reconèixer que aquesta és “una de les raons” de la problemàtica de l’habitatge, però “també hem de saber repartir les culpes; no podem donar a entendre que la inversió estrangera ha estat l’única causant”. I sobre aquesta qüestió va subratllar la “cruesa especial” de ser un país petit: si els ciutadans han de desplaçar-se per trobar una residència més assequible, això implica “marxar del teu país, traspassar la frontera cada dia o canviar de fiscalitat”.

Finalment, sobre el panorama residencial, Espot va fer valdre el projecte de llei per al creixement sostenible i el dret a l’habitatge: “Serà una realitat en els pròxims mesos i inclou mesures tan importants com la construcció d’un parc públic d’habitatge, amb més 400 pisos al final de la legislatura i una inversió, de moment, de més de 70 milions, la cessió de pisos buits i la revocació de llicències als pisos d’ús turístic perquè tornin a ser de lloguer residencial.” No va oblidar tampoc les ajudes al lloguer perquè “és la despesa que suposa una llosa més gran per a les famílies”. En aquest sentit, el cap de Govern va reconèixer que la població pateix l’alça del cost de la vida, però el gabinet que lidera “fa un esforç” per rehabilitar la capacitat adquisitiva amb “mesures socials”, com ara la gratuïtat del transport públic.

L’acord d’associació va ser l’altra gran qüestió a examen. Espot va alertar de les conseqüències de rebutjar el pacte: “Encara que pugui semblar paradoxal la millor manera de mantenir l’statu quo és amb l’acord d’associació. Dir que no és entrar en un escenari desconegut en què els acords sectorials que tenim ara i són tan beneficiosos hauran de ser renegociats i havent de renegociar amb un interlocutor poderós com la UE obtindrem un resultat a la baixa.” Per a Espot, l’acord garanteix “horitzons més pròspers” que no pas l’opció de descartar-lo. No es tracta –va dir– del discurs de la por: “És parlar clar i fort. Si dir que no obre un escenari complicat, jo ho he d’explicar.” En matèria d’immigració va voler reivindicar la “solució asimètrica”, és a dir, la llibertat dels andorrans per circular i establir-se als estats membres, però el manteniment pràcticament íntegre de la política migratòria pròpia. També la fiscalitat quedaria protegida: “L’acord no fa cap referència a l’obligació de crear, apujar o rebaixar impostos.” “La sobirania és un concepte romàntic. Andorra ja ha cedit una part de la seva sobirania amb acords amb l’ONU o l’OCDE.”

Per acabar, Espot va remarcar el límit de creixement demogràfic al qual està arribant el país: “Amb els recursos existents no podem créixer gaire més. L’hospital, per exemple, està saturat i quan va ser construït ja es va projectar sobredimensionat, amb visió de futur. Ara bé, hem de créixer responsablement perquè el decreixement no és la nostra filosofia. Això ens portaria a la pauperització.”

