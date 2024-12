Els professors de tres escoles que depenen del sistema educatiu francès fan vaga

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Fins a tres centres educatius del sistema francès es veuran afectats per la vaga del professorat convocada avui des dels sindicats de funcionaris públics gals. Segons va exposar ahir el ministre portaveu, Guillem Casal, les escoles afectades, i que poden tenir professionals que es vulguin adherir a l’aturada, són el centre educatiu de Santa Coloma, l’escola elemental francesa d’Andorra la Vella i l’escola francesa d’Encamp. Des del Govern s’ha recordat que “el professorat d’aquest sistema es regeix sota la normativa francesa i, per tant, té dret a vaga”. No depèn del ministeri andorrà.