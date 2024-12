Creand Crèdit Andorrà rep el premi al millor banc de l'any al país

El periodista Sir Trevor McDonald, el conseller delegat de Creand, Xavier Cornella, el president de Creand, Antoni Pintat, i l'editor de The Banker, Michael Klimes, en la cerimònia a LondresGrup Financial Times

Publicat per Redacció Andorra la Vella

Creand Crèdit Andorrà ha estat premiat com el Banc de l'Any d'Andorra 2024, el reconeixement del grup Financial Times, segons anuncia l'entitat. El premi és considerat "un referent en el sector financer a escala internacional" i el concedeix la revista The Banker que considera que el guardó és "un testimoni d'una gestió robusta, un sòlid model de negoci i un enfocament prudent del risc del banc", segons recull el comunicat del banc.

L'entitat andorrana destaca que ha rebut aquest premi per tercer any consecutiu i que avala el model "de banca compromesa" que impulsa Creand Crèdit Andorrà.

El guardó va ser entregat en una cerimònia a Londres on el conseller delegat de Creand, Xavier Cornella, va remarcar que rebre de nou el premi és "un reconeixement a la solidesa del nostre model de negoci i a una trajectòria de lideratge a Andorra" i va indicar que el Pla estratègic 2024-2026 de l'entitat defineix un full de ruta "orientat a aportar valor als nostres clients i a la societat en general, com a agent actiu que som per al progrés de l'economia del país, fomentant la innovació i integrant la digitalització i la sostenibilitat en la nostra estratègia".