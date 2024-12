La UNESCO reconeix la construcció en pedra seca com a patrimoni immaterial

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La UNESCO ha reconegut com a patrimoni cultural immaterial la construcció en pedra seca. El 19è comitè intergovernamental per a la salvaguarda del patrimoni cultural immaterial de la UNESCo ha aprovat l'ampliació de la inscripció de "L'art de la construcció en pedra seca: tècniques i coneixements" d'Andorra a la llista de patrimoni cultural immaterial.

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha destacat que és la quarta candidatura reconeguda per la UNESCO, durant l’acte de celebració d’aquesta inscripció, i que aquesta inclusió “no hauria estat possible sense la implicació d’aquells que treballeu en la recuperació d’aquesta tècnica ancestral, ni tampoc sense la dels comuns, que contribuïu a restablir els paisatges de la pedra seca i d’entitats com Cal Pal, que ajudeu a difondre el nostre patrimoni.” Bonell també ha remarcat que ara el ministeri centra els seus esforços a la candidatura transnacional a patrimoni mundial.

'L'art de la construcció en pedra seca' ja havia estat reconegut el 2018 a proposta de Croàcia, Eslovènia, Espanya, França, Grècia, Itàlia, Suïssa i Xipre, i ara, s'ha ampliat a cinc nous països: Andorra, Àustria, Bèlgica, Irlanda i Luxemburg.

Govern apunta que el reconeixement de la UNESCO ha de servir per donar un nou impuls al coneixement de la pedra seca, tant per part del públic en general com d’aquelles persones que vulguin portar a la pràctica aquesta tècnica constructiva.

Així mateix, permetrà reforçar els vincles que ja existeixen amb entitats i organismes de fora d’Andorra, com ara la fundació El Solà de la Fatarella; l’associació Artisans Bâtisseurs en Pierres Sèches, amb qui s’ha col·laborat en les campanyes d’intervenció arqueològica a la Farga del Madriu, o la Comunitat de Treball dels Pirineus, amb qui s’està duent a terme el programa PETRA de cooperació transfronterera a l’entorn de la pedra seca.