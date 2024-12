Campanya per impulsar els productes de la societat Ramaders d'Andorra

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha presentat aquest dijous a la botiga Origen Ametller d'Andorra la Vella la campanya 'Per Nadal, posa't el davantal'. Es tracta de la primera campanya nadalenca que s'organitza al voltant de la societat Ramaders d'Andorra amb l'objectiu d'apropar els seus productes a la ciutadania. "És una campanya que hem treballat amb molta il·lusió per poder apropar aquest producte en moments especials en què les famílies comparteixen àpats de rellevància" ha comentat, Casal. "Plantegem aquesta campanya com una acció per donar notorietat i donar a conèixer encara més el nostre producte, associant-lo amb qualitat i fomentant el seu creixement" ha afegit, el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia.

La campanya, que té com a protagonistes set ramaders del país -Meritxell Baró de Corgal Llumeneres (Sant Julià de Lòria), Òscar Coma i Sílvia Cava de Casa Cametes (Ordino), Toni López i Alba Pujol de Casa Areny (Encamp), i Miquel Font i Pepita Torres de Casa Pirot (Ransol, Canillo)- consisteix en la venda de safates especials per caldo disponibles als supermercats col·laboradors. Un lot econòmic al preu de 9,90 euros que inclou carn per caldo, galets per a la sopa de Nadal i un davantal de Ramaders d'Andorra. A més, a les carnisseries col·laboradores, els clients també poden obtenir els galets i el davantal per la compra de carn de caldo d'Andorra. "Volem que, per Nadal, la gent es posi el davantal i cuini productes d'Andorra, productes de proximitat” ha comentat, Casal, qui també ha explicat que es faran accions comunicatives destacades com un concurs d'Instagram, un circuit d'opis, accions publicitàries, i una col·laboració amb MoraBanc Andorra.

Casal també ha recordat durant la presentació de la campanya que la societat es va crear l'any 1999, que recull tota la carn produïda al país i que representa el 15% del consum total de carn a Andorra. "La ramaderia extensiva està lligada a la nostra cultura i forma de societat, així com al nostre model turístic. A més, contribueix al manteniment del paisatge i la prevenció de riscos naturals" ha destacat Casal, qui també ha recordat que la carn de vedella compta amb un segell europeu de qualitat; una certificació que garanteix que el producte compleix amb els estàndards de qualitat establerts per la Unió Europea.