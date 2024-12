Andorra Telecom millora la infraestructura de fibra

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L’equip d’Andorra Telecom ha dedicat aproximadament 260 hores de treball nocturn, entre les dotze i les cinc de la matinada, per minimitzar l’impacte als clients per executar una inversió d’1,6 milions d’euros per millorar la infraestructura de la fibra òptica. Aquest esforç ha suposat la substitució de 169 targetes de 19 equipaments de fibra, repartits entre totes les centrals de les set parròquies.

Andorra Telecom va anunciar ahir la culminació amb èxit de les intervencions que han tingut lloc durant tot l’any per posar al dia la infraestructura de tot el país. Aquestes millores tenen com a objectiu oferir una major velocitat d’internet tant a la llar com a les empreses, assegurant la competitivitat i l’eficiència del servei. L’actualització és un pas indispensable per desplegar nous equipaments d’accés, coneguts com ONT XGSPON (10GPON), la caixa de fibra que dona servei.