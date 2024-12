Andorra acull el comitè de pilotatge de tres projectes europeus Poctefa

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Les sessions de treball sobre tres projectes europeus, Red-bio, Florapyr 3D i Floralab+, dedicats a la cooperació al servei de la biodiversitat i els espais naturals, han encetat aquest dijous la darrera jornada de treball transfronterer per poder dur a terme el pla d'accions dels projectes, el qual durarà fins al 2027. Les jornades, que s'han realitzat a l'hotel Yomo Cèntric, ha aplegat a gent de tot el Pirineu que s'han reunit en taules de treball on s'han cercat les sinergies entre els tres projectes diferents, així com s'ha debatut sobre les accions que s'implementaran i s'ha fet un comitè de pilotatge per presentar el punt actual i les pròximes passes a fer.

"Tots els grups de treball es basen del lideratge d'aquestes accions per una persona o grup concret, tots de gent d'Espanya, França o Andorra, que s'organitzen per fer avançar el projecte" ha declarat la investigadora d'Andorra Recerca + Innovació, Clara Pladevall, afegint que els projectes compten amb el finançament Poctefa i que, per a un dels projectes, també es disposarà del finançament del departament de Recerca del Govern.

Del 3 al 5 de desembre, Andorra ha acollit a experts de les regions dels Pirineus que han pogut crear sinergies i treballar sobre projectes amb temàtiques com la millora del coneixement i conservació de la flora en perill d'extinció de la zona (Floralab+), cooperació pel seguiment i la conservació de la flora pirinenca (Florapyr 3D), i la xarxa d'espais naturals pirinencs per al desenvolupament sostenible i la preservació de la biodiversitat (Red-Bio). Encara que tots tres són projectes diferents, els assistents han pogut treballar en la cerca de punts comuns que ajudin a la progressió del treball que és s'ha iniciat enguany i durarà fins al 2026.

Amb tot, n'hi ha alguns que estan en marxa des de molt abans, tot i que amb altres noms, com és el cas de Floralab+. "El projecte posa molt de manifest i molt endavant la divulgació. Volem que el territori i els ciutadans s'apropin al tema de la flora" ha explicat la responsable del projecte Floralab+, Maria Martin. En aquest sentit, l'estudi és una continuïtat d'un projecte precedent, Floralab. "Nosaltres treballem com a xarxa transfronterera des del 2012 amb Floracat, que porta la flora dels Pirineus" ha recordat Martin.

Com a tall d'exemple, Floralab+ ja ha iniciat algunes fases de treball i de divulgació, com ara el Festiflora que es va produir a Andorra, on la societat va poder participar en activitats que van encarades a la flora. Així doncs, la voluntat és que els projectes s'acabin de desenvolupar després d'aquests dies de congregació al país.