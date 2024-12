Troben difunt un home gran a un domicili d'Encamp

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Els cossos d'emergència han localitzat el cos d'un home difunt a un habitatge d'un edifici del carrer del Solà d'Encamp aquest matí. L'alerta l'han donat pels volts de les 10 hores els veïns perquè feia dies que no veien a l'home. La policia ha informat que la persona difunta és "d'edat avançada" i que la mort s'ha produït per causes naturals i els agents no han trobat signes de violència.

Els bombers s'han desplaçat fins al domicili i han fet l'obertura de la porta en presència de la policia, segons ha informat el cap de guàrdia, que ha indicat que podria ser que la defunció s'hagués produït fa dies perquè feia dies que els veïns el trobaven a faltar. La mort ha estat certificada pels sanitaris del SUM que han acudit a la trucada d'emergència.