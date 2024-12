Tres companyies s’incorporen a la Xarxa d’Empreses Inclusives

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Tres noves companyies –Andorgest, Allotjaments Turístics Principat ATP i la societat d’instal·lacions elèctriques Pimesa– es van incorporar ahir a la Xarxa d’Empreses Inclusives del Principat. Així ho va anunciar el secretari d’Estat d’Economia, Treball i Habitatge, Jordi Puy, en un acte en el qual l’administrador d’Allotjaments Turístics Principat ATP, SLU, Àlex Ruiz, i la presidenta d’Andorgest, Anna Maria Sala, van signar els respectius convenis de col·laboració. “La diversitat de sectors empresarials que participen en aquesta xarxa, com el comerç, la logística, la telefonia, l’hostaleria o els serveis, és una prova que la inclusió laboral no té límits quan comptem amb el compromís del teixit empresarial del país”, va destacar Puy durant la roda de premsa posterior a la signatura dels convenis, mentre feia una crida a les empreses perquè facin una anàlisi interna dels seus llocs de treball disponibles per a persones amb discapacitat que puguin ser destinatàries d’aquest programa.