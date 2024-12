Pirineu Viu afirma que no tallaran la carretera per la manifestació de l’habitatge a la Seu

Publicat per Daniel Muñoz Verificat per Creat: Actualitzat:

Els manifestants per l'habitatge digne de la protesta de divendres a la Seu no tallaran cap carretera, segons ha assegurat avui Arnau Corberó, portaveu de Pirineu Viu. El col·lectiu ha organitzat la mobilització amb el suport de 40 associacions del Pirineu entre les quals està la Coordinadora per l'habitatge digne d'Andorra. "Ens hem unit més de 40 col·lectius per a denunciar que el monocultiu turístic i l’especulació immobiliària estan posant la població del Pirineu al límit", ha declarat en una compareixença davant la premsa aquest matí a la plaça de la Rotonda d'Andorra la Vella. Corberó ha afirmat que aquesta situació està fent que "la gent jove marxi a viure al país del costat, que metges i mestres renuncien a places perquè no troben un lloc on viure".

La manifestació començarà a les 18 hores al Passeig de la Seu d’Urgell i acabarà a la plaça de l’ajuntament on es faran lectures de manifest. Durant la resta del dia hi ha convocades més activitats com xerrades, dinar popular i concerts al Poliesportiu. "Esperem arribar al miler de persones, perquè estem tenint molt bona rebuda, les xarxes estan bullint, tots els col·lectius estan posicionant, gent a títol particular i creiem que serà una jornada històrica", ha conclòs.