Nomenament d'onze nous oficials de la Batllia

El Consell Superior de la Justícia (CSJ) ha aprovat el nomenament d'onze oficials adscrits a la Batllia. El candidats, després de superar el procés selectiu, estaran en període de prova durant dotze mesos. Aquesta acció forma part del pla de xoc per dotar de recursos de millora a l'administració judicial. Segons el CSJ només queda en fase de concurs la cobertura de dues places per adjudicar oficials de Batllia, un cop tancat, es donarà per finalitzat el pla de xoc, i s'espera que el funcionament òptim arribi després de tres anys.