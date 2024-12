Límit de cinc cartrons de tabac si es paga en efectiu

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Les compres en efectiu de tabac queden limitades a un màxim de 5 cartrons. A partir d'aquesta quantitat només es podran adqurir més cartrons si es paguen amb targeta, segons ha anunciat aquesta tarda el ministre de Finances. Ramon Lladós ha explicat que el consell de ministres ha aprovat la modificació de la Llei de control de mercaderies sensibles amb l'objectiu de "lluitar contra el comerç il·lícit de tabac".

El projecte de llei inclou el canvi dels mitjans de cobrament i també un nou control de les operacions de transport per especificar millor qui pot transportar grans quantitats de tabac, per al que necessitaran disposar d'una llicència. Lladós ha assenyalat que hi ha empreses que tenen llicència per comercialitzar tabac i potser fan transport de mercaderia des d'un magatzem "i han d'explicar per què el transporten". El sostre per moure tabac sense disposar d'una autorització específica està fixat en 50 cartrons de tabac i 10 quilos de tabac de pipa.

El tercer canvi ha estat per introduir com a producte específic el tabac de pipa d'aigua, tot i que el ministre ha remarcat que la modificació no es fa perquè hi hagi tràfic d'aquesta mercaderia.

Homologació Codi Duana

El Govern també ha tirat endavant el canvi del Codi de Duana per continuar amb l'adaptació amb la normativa de la Unió Europea com s'està fent des de que es va signar el Tractat Duaner el 1990, ha explicat Lladós, recalcant que es desplega tota la normativa i "es treballarà com a qualsevol duana de la UE" per avançar en l'homologació. El ministre ha destacat que els canvis més importants són la simplificació i digitalització dels procesos, que comportarà facilitar la feina de declaracions i eliminar les que es fan en paper, i la creació d'operadors econòmics autoritzats. Aquesta figura es contempla per a empreses que tenen molt tracte amb la duana, per exemple, perquè entren mercaderia, la transformen i l'exporten, i representa un règim especial per facilitar els tràmits i reduir les garanties financeres, entre d'altres.

La previsió és que el nou Codi de Duana entri en vigor l'1 d'abril del 2025.