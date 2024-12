L’USdA assumeix la defensa dels treballadors peruans acomiadats

Els treballadors desplaçats que van ser acomiadats per l’empresa de construcció van exposar ahir la seva situació al secretari general de l’USdA, Gabriel Ubach, que la va deixar en mans del seu assessor jurídic perquè estudiï les presumptes irregularitats en les condicions laborals, un problema “de voluntat política”, segons van manifestar ahir fonts del sindicat. Encara que aquesta categoria de treballadors no estan obligats a estar inscrits a la CASS –disposen d’una assegurança privada del Perú amb cobertura a tots els països–, la primera impressió de l’advocat de l’USdA és que Andorra no pot permetre la retallada de drets d’aquests obrers i la manera poc digna com se’ls tracta.

D’aquest tres, un viu al Pas de la Casa amb la família des de fa uns anys. Els altres dos no tenen diners per pagar el passatge d’avió fins a Lima –diuen que els envien tots a la família– i tampoc poden treballar en una altra empresa perquè el permís d’immigració ho impedeix. L’USdA espera escoltar avui els arguments de l’empresa, tot i que, a partir de la versió i la documentació dels obrers, “no s’ha actuat bé”. “No pot ser que es comuniqui per telèfon l’acomiadament sense cap carta”, van remarcar les fonts, que volen que l’empresa es faci càrrec dels desplaçaments dels obrers i que se’ls doni un contracte d’un any de vigència. “No pot ser que una empresa andorrana tracti d’aquesta manera persones que han fet 10.000 quilòmetres per treballar i se’ls acabi deixant tirats”, van apuntar. Des del sindicat es considera que només hi ha interès a “tenir mà d’obra barata per construir pisos que no poden comprar els andorrans, que han d’anar a viure a la Seu d’Urgell”.

La problemàtica amb aquesta tipologia de treballadors semblava superada després que el Govern va anunciar que s’havien imposat sancions i que vetaria aquestes contractacions. En la nova llei òmnibus –pendent d’aprovació– se suprimeix aquesta modalitat, que quedarà acotada només per a europeus. També es preveu una sanció més dura per a les empreses que facin alguna irregularitat.

La situació és confusa. Van ser contractats per una empresa peruana i quan van arribar es van incorporar a la plantilla d’una empresa subcontractada que treballa per a una tercera, que els va ubicar en diverses obres: l’estadi de futbol de la federació, el nou pàrquing d’Escaldes i el projecte Arbres del Tarter. El 31 d’octubre van ser acomiadats. Se’ls va dir que l’última no estava satisfeta i que se’ls recol·locaria.