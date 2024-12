L'esquerra i l'extrema dreta francesa s'alien per destituir el primer ministre Michel Barnier

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La moció de censura presentada per la coalició d'esquerra, Nou Front Popular, ha sortit endavant gràcies als vots del partit d'ultradreta de Marine Le Pen, Agrupació Nacional, al qual s'han afegit més diputats, sumant un total de 331 vots a favor. Amb aquesta situació tomba el Govern d'Emmanuel Macron i el primer ministre francès, Michel Barnier, queda relegat de les seves funcions, tres mesos després d'haver pres el càrrec.

La líder de LFI a l'Assemblea Nacional, Mathilde Panot, ha declarat que el Govern de Barnier "va ser una provocació" tenint en compte els resultats de les eleccions, i ha assegurat que "l'únic sobirà d'una república és el poble". A més, ha afegit que aquest Govern és "el més efímer de tota la Cinquena República" i ha recalcat que el seu mandat és un "deshonor".

Per la seva part, Le Pen, ha recalcat que "no és una victòria", però que han decidit votar a favor de la moció de censura per "protegir als francesos". "Hi haurà una llei especial que permetrà la continuïtat de la vida de la nació. Després es nombrarà un primer ministre i ell mateix tornarà a treballar en un pressupost", ha explicat la líder de la Agrupació Nacional.