Grandvalira i Ordino treballen per obrir parcialment al pont de la Puríssima

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Enmig dels dubtes per la possibilitat d'esquiar durant el Pont de la Puríssima, les estacions de Grandvalira i Ordino Arcalís han emès un comunicat per informar dels esforços per obrir parcialment el divendres 6 de desembre. Segons informen, les últimes jornades "de febles nevades" i els "episodis de fred" possibilitaran l'obertura d'una sèrie de pistes als sectors del Pas de la Casa i Grau Roig de Grandvalira, així com a l'àrea de la Coma d'Ordino Arcalís.

Les previsions meteorològiques, que auguren nevades a partir del dissabte, permetrien "obrir al públic les tres estacions del país a partir de la setmana que vinent". El dijous 5 de desembre s'informaran tots els detalls de les pistes i serveis oberts pel pont.