Govern destina 245.000 euros a la reforma del refugi del Comapedrosa

El Govern destinarà 245.213,20 euros a les obres de reforma i confort del refugi guardat del Comapedrosa, tal com s'ha informat aquest dimecres a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. L'adjudicació ha recaigut sobre l'empresa Construccions Purroy, que tindrà un termini d'execució de tres mesos. Aquesta serà la segona fase, que consistirà a renovar el sistema fotovoltaic per un més eficient, així com la substitució de les finestres actuals de fusta, per unes de PVC.

D'altra banda, Medi Ambient ha aprovat els tres plans de recuperació d'espècies en perill d'extinció com l'àguila daurada, el trencalòs i el voltor negre. L'empresa Biologia i Comunicació serà l'encarregada de l'aplicació d'aquests plans, pels quals el Govern destinarà 139.507,50 euros, amb l'objectiu de continuar preservant i potenciant la fauna del país i els seus hàbitats.

Ajuts als productes agraris

24.826,05 euros en ajudes destinarà Medi Ambient per a la producció de vins comercialitzats amb el segell de vins de qualitat controlada d'Andorra i per a la producció ecològica. En concret, 10.000 euros aniran a parar als productors de vins de la collita de l'anyada de 2022, Celler Borda Sabaté (2.500 euros), Celler Casa Auvinyà (5.000 euros) i Celler Casus Belli (2.500 euros).

Els 14.826,05 restants seran ajuts per a la producció ecològica "destinats a acompanyar les explotacions agràries que aposten per la producció ecològica, amb tots els requisits addicionals que comporta aquest règim". En aquest cas, s'han adjudicat a una explotació agrària que produeix ous ecològics i a un dels cellers que aplica mètodes de producció de vins ecològics.