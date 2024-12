La gossera amplia en un 30% la capacitat d’acollida d’animals

La inauguració del centre de protecció caní.SFGA / C. Esteve

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El centre de protecció caní d’animals de companyia, l’antiga gossera, ha ampliat les seves instal·lacions, la qual cosa suposa incrementar un 30% la capacitat d’acollida i permet “reforçar el benestar animal”. Així ho van assegurar el cap de Govern, Xavier Espot, i el ministre de Medi Ambient, Guillem Casal, durant l’acte d’inauguració celebrat ahir a la tarda. “Els gossos que es troben al centre han de poder viure en el millor entorn possible fins que trobin un nou lloc on poder tornar a començar una nova vida, esdevenint un membre més d’una família”, va comentar Casal. Les instal·lacions tindran 324 metres quadrats hàbils, “són més modernes i asseguren un elevat nivell de confort per als animals”, va dir Casal. La part inaugurada és adjacent a les ja existents a Sant Julià.