Exteriors localitza una persona a Corea del Sud

El Govern, després de la declaració la nit de dimarts de la llei marcial per part del president de Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, ha confirmat que des del ministeri d’Afers Exteriors es té localitzada una persona d’Andorra que es troba a Corea del Sud en bon estat de salut i amb la qual ja s’han iniciat les comunicacions pertinents. Al seu torn, la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, va publicar un avís a través de les xarxes socials on demanava evitar els desplaçaments dels viatgers d’Andorra fins a Corea del Sud si no són “estrictament necessaris”.