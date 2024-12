Els fàrmacs per al TDAH només es vendran als residents

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El ministeri de Salut ha enviat una circular a tots els establiments farmacèutics demanant que només es dispensin medicaments que contenen metilfenidat LP i lisdexamfetamina (per al tractament del TDA/ TDAH) a persones que residexen al país i només la medicació per un mes. També s’indica que s’informi els pacients de la situació actual, en l’àmbit mundial, de dificultats de subministrament de diverses especialitats, com les formes OROS d’alliberació 22:78, fet que ha provocat prescripcions d’altres medicaments, com Elvanse.