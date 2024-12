La campanya de productes menstruals s'ha finançat amb el reciclatge d'olis vegetals

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La campanya de repartiment de productes menstruals es va finançar gràcies al contracte de reciclatge d'olis vegetals, que com explica el ministre Guillem Casal, preveu un pagament al Govern de 90 euros per tona tractada. D'aquesta manera, "el Departament de Medi Ambient i

Sostenibilitat pot reinvertir el retorn econòmic, a través de l’empresa concessionària, en accions destinades a la promoció del reciclatge i la prevenció de residus", detalla Casal a través d'una resposta escrita a la consellera general socialdemòcrata, Judith Casal.

El 31 d'octubre es disposava d'un import de 93.114.50 euros per reinvertir, abans de la finalització del contracte, per la qual cosa "es va optar per destinar aquest import a una campanya enfocada a la prevenció de residus, concretament de productes menstruals, atès l'impacte que tenen sobre el medi ambient". El ministre de Medi Ambient explica que la compra de calces i copes menstruals s'ha fet a través de Pirinenca de Serveis, SA, l'empresa adjudicatària del reciclatge d'olis vegetals.

El departament de Medi Ambient va encomanar a Pirinenca de Serveis que el subministrament es fes a través d'empreses fabricants pròximes, amb un vessant d'inclusió social. L'empresa Cyclo, que fabrica a Espanya en un taller de costura, va ser l'escollida per tenir un projecte social molt positiu i pionera en la promoció de la menstruació sostenible i la salut menstrual.