Andorra Telecom realitza 47 intervencions per modernitzar la fibra

Andorra Telecom ha realitzat amb èxit 47 intervencions per millorar i modernitzar la infraestructura de fibra. Així ho ha fet públic a través d'un comunicat on informa que amb aquestes tasques s'han dedicat 260 hores de treball nocturn "per minimitzar l'impacte als clients". Una feina que ha suposat la substitució de 169 targetes de 19 equipaments de fibra, la qual cosa ha significat una inversió de 1,625 milions d'euros en material.